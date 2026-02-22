Carnaval de Lisle

Lisle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

A vos agendas et plus beaux déguisements ! La Maison dans Laquelle en collaboration avec Les copains d’école de Lisle vous donne rendez-vous le samedi 7 mars pour une belle journée de fête carnavalesque ! Rendez-vous à 16h pour le défilé dans le bourg.

A vos agendas et plus beaux déguisements ! La Maison dans Laquelle en collaboration avec Les copains d’école de Lisle vous donne rendez-vous le samedi 7 mars pour une belle journée de fête carnavalesque !

Dès 15h La Maison dans Laquelle propose un atelier maquillage, la déambulation dans le bourg débutera à 16h.

La Maison dans Laquelle propose ensuite un goûter, puis l’élection du meilleur costume. .

Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 04 26 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Lisle

Mark your calendars and dress up! La Maison dans Laquelle, in collaboration with Les copains d?école de Lisle, invites you to a great carnival day on Saturday March 7! See you at 4pm for the parade through the town.

L’événement Carnaval de Lisle Lisle a été mis à jour le 2026-02-18 par Val de Dronne