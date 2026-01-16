Carnaval de Lutterbach Lutterbach

Carnaval de Lutterbach

7 rue de la forêt Lutterbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La cavalcade du Carnaval de Lutterbach revient pour une nouvelle édition. Petits et grands profiteront d’animations et du défilé des chars et des costumés. Au programme déambulation dans les rues de Lutterbach en musique, lancé de confettis et bien d’autres animations ! 0 .

7 rue de la forêt Lutterbach 68460 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 50 71 00

English :

The cavalcade of the Lutterbach Carnival returns in February for a new edition. Young and old will enjoy the animations and the parade of floats and costumes.

