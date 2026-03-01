Carnaval de Luynes

Luynes Indre-et-Loire

Samedi 2026-03-14 14:00:00

Cette année, le carnaval de la Ville de Luynes vous plonge dans l’ambiance des années 60-70

Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la piscine Les Thermes (avenue du Général de Gaulle) pour la mise en place et le départ du défilé

Au programme

– 15h00 Halte festive sous la halle

– 16h00 Arrivée au Parc des Varennes avec concours du plus beau déguisement, bar à photo et mise à feu du bonhomme carnaval

N’oublie pas d’apporter ton tube à bulles pour le défilé

Vente de crêpes et boissons à l’arrivée au profit des associations partenaires

Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte.

Carnaval, défilé, animations, mise à feu du Bonhomme Carnaval.

Stand goûter tenu par les sections judo et karaté de l’A.S.L.

Stand boissons tenu par les plus grands de La Ruche d’Ernest .

Avenue du Général de Gaulle Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

This year, the Ville de Luynes carnival takes you back to the 60s and 70s

Meet at 2:00 p.m. in the Les Thermes pool parking lot (avenue du Général de Gaulle) for the set-up and start of the parade

