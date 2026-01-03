Carnaval de Maîche Maîche
Carnaval de Maîche Maîche samedi 7 mars 2026.
Carnaval de Maîche
Centre ville Maîche Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Chaque année, venez vivre un week-end de délire au Carnaval de Maîche avec au programme dès le vendredi soirée concerts gratuite, le samedi, défilé des enfants, soirée carnavalesque avec plusieurs ambiances et DJ…Le dimanche après-midi, grand défilé avec chars, cliques et harmonies suivi de l’embrasement du Bonhomme Carnaval place de la Rasse.
Stands associatifs présents tout le week-end ainsi que buvette et restauration sous chapiteau. .
Centre ville Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval de Maîche
L’événement Carnaval de Maîche Maîche a été mis à jour le 2025-09-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER