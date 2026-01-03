Carnaval de Maîche Maîche

Carnaval de Maîche

Centre ville Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Chaque année, venez vivre un week-end de délire au Carnaval de Maîche avec au programme dès le vendredi soirée concerts gratuite, le samedi, défilé des enfants, soirée carnavalesque avec plusieurs ambiances et DJ…Le dimanche après-midi, grand défilé avec chars, cliques et harmonies suivi de l’embrasement du Bonhomme Carnaval place de la Rasse.

Stands associatifs présents tout le week-end ainsi que buvette et restauration sous chapiteau. .

Centre ville Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Carnaval de Maîche

