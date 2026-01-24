Carnaval De maison en maison Saint-Pée-sur-Nivelle

Carnaval De maison en maison

Le passage de maison en maison pendant le carnaval basque symbolise le renouvellement, la fin de l’hiver et la purification du village.

Les carnavaliers chassent les mauvais esprits, le froid et les malheurs de l’année passée. En visitant chaque maison, ils protègent symboliquement le foyer et renforcent la solidarité entre habitants.

Les dons reçus servent à partager un repas collectif, symbole d’unité et de fête. .

