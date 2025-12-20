Carnaval de Malemort 2026

Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-22

Le Carnaval de Malemort est un événement incontournable pour petits et grands. Cette année encore, les bénévoles du Comité des Fêtes ont déployé toute leur énergie et leur créativité pour réaliser des chars fleuris qui sillonneront les rues. Vous pourrez retrouver des personnages emblématiques issus de bandes dessinées et de dessins animés, pour le plus grand bonheur de tous.

Camille, reine du Carnaval 2026, et ses dauphines prendront place sur leur tout nouveau char spécialement conçu pour l’occasion.

Venez nombreux pour partager ce moment festif, avec vos poches de confettis bien remplies et vos plus beaux sourires!

Mise en place dès 13h30.

Tout public, accès gratuit.

Fête foraine du 18 au 22 février 2026 sur la Place Beaufort. .

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 51 00 71 cdfdemalemortsurcorreze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Malemort 2026

L’événement Carnaval de Malemort 2026 Malemort a été mis à jour le 2026-02-04 par Corrèze Tourisme