Carnaval de Manthelan

Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 11:00:00

fin : 2026-02-22 23:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Carnaval Fête Foraine Défilé de Chars et Musiciens

Carnaval Fête Foraine Défilé de Chars et Musiciens 5 .

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 73 80 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carnival Funfair Parade of Floats and Musicians

L’événement Carnaval de Manthelan Manthelan a été mis à jour le 2026-01-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire