Carnaval de Martigues Place des Martyrs Martigues

Samedi 7 février 2026 à partir de 14h. Place des Martyrs Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Habillez-vous de votre plus beau costume pour rejoindre la grand fête du carnaval à Martigues.Familles
Cette année, venez célébrer l’extraordinaire. Laissez place à votre imagination et présentez votre plus gros défi. .
Place des Martyrs Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 82 90 culture@ville-martigues.fr
English :
Dress in your finest costume to join the grand carnival celebration in Martigues.
