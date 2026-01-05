Carnaval de Martigues Place des Martyrs Martigues

Carnaval de Martigues

Samedi 7 février 2026 à partir de 14h. Place des Martyrs Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Habillez-vous de votre plus beau costume pour rejoindre la grand fête du carnaval à Martigues.Familles

Cette année, venez célébrer l’extraordinaire. Laissez place à votre imagination et présentez votre plus gros défi. .

Place des Martyrs Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 82 90 culture@ville-martigues.fr

English :

Dress in your finest costume to join the grand carnival celebration in Martigues.

L’événement Carnaval de Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Martigues