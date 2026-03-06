Carnaval de Melle sur le Thème Qui brille ! Melle

Carnaval de Melle sur le Thème Qui brille !

parc de la Garenne Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un événement mellois incontournable qui rassemble + de 1000 personnes, enfants et adultes sont invités à se déguiser sur le thème du carnaval qui brille ! .

parc de la Garenne Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05 contact.melle@csc79.org

