Carnaval de Mirebeau Salle des fêtes Mirebeau

Le Carnaval de Mirebeau aura lieu le mercredi 18 février 2026 à la salle des fêtes de Mirebeau (2 rue de la Mutualité).

L’accueil du public se fera à partir de 13h45. L’événement est gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Au programme

13h45 séance de maquillage

14h15 défilé dans les rues de Mirebeau

15h30 à 16h concours du plus beau déguisement (à la salle des fêtes)

17h activités manuelles, stand photo et maquillage (CG Beauty secteur jeunes)

18h à 19h blind test apéro

Une buvette sera disponible sur place.

Événement familial organisé par La Pousse Centre socioculturel. .

Salle des fêtes 2 Rue de la Mutualité Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 98 02 89 accueil@lapousse-csc86.org

English : Carnaval de Mirebeau

Carnaval de Mirebeau on Wednesday, February 18, 2026 at the salle des fêtes. Welcome from 1:45pm, parade through town, costume contest, entertainment, face painting, photo booth and blind test aperitif. Free, open to all, refreshments on site.

