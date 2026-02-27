Carnaval de Montignac-Lascaux Place de l’église Montignac-Lascaux
Carnaval de Montignac-Lascaux Place de l’église Montignac-Lascaux samedi 21 mars 2026.
Carnaval de Montignac-Lascaux
Place de l’église 1 Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
16h30. La batucada des Bras Ka’C vous invite au carnaval 2026 ! Venez en costume partager un moment festif dans les rues de la ville.
La batucada des Bras Ka’C vous invite au carnaval 2026 !
Venez en costume partager un moment festif dans les rues de la ville. .
Place de l’église 1 Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 56 09 lesbrakac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval de Montignac-Lascaux
16h30. The Bras Ka’C batucada invites you to Carnival 2026! Come in costume and share a festive moment in the streets of the town.
L’événement Carnaval de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère