Carnaval de Montignac-Lascaux Place de l’église Montignac-Lascaux

Carnaval de Montignac-Lascaux

Place de l’église 1 Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

16h30. La batucada des Bras Ka’C vous invite au carnaval 2026 ! Venez en costume partager un moment festif dans les rues de la ville.

Venez en costume partager un moment festif dans les rues de la ville. .

Place de l’église 1 Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 56 09 lesbrakac@gmail.com

English : Carnaval de Montignac-Lascaux

16h30. The Bras Ka’C batucada invites you to Carnival 2026! Come in costume and share a festive moment in the streets of the town.

L’événement Carnaval de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère