CARNAVAL DE MONTPELHIÈR 2026 Montpellier

CARNAVAL DE MONTPELHIÈR 2026

Place royale du Peyrou Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars 2026 à 14h rassemblement au départ de la Place Max Rouquette

Le temps d’un après-midi, lo temps d’una tantossada, le Carnaval invite toutes les Montpelliéraines et tous les Montpelliérains à rejoindre le cortège pour un beau moment de liesse populaire, ouvert à toutes et à tous.

Dimenge 29 de març de 2026

Dimanche 29 mars 2026

A 14 oras (14h), amassada a la Plaça Max Roqueta , a Montpelhièr

A 14h, rendez-vous sur la Place Max Rouquette à Montpellier

La prima arriba, la natura tòrna espelir.

Le printemps arrive, la nature reprend vie et une énergie nouvelle s’empare de la ville c’est le grand retour du Carnaval. Le temps d’une journée, le monde se met à l’envers, les rôles s’inversent et le peuple reprend symboliquement le pouvoir pour une fête collective, joyeuse et haute en couleurs.

Sous les déguisements et les masques, petits et grands se retrouvent pour chanter et danser au rythme des déambulations carnavalesques dans les rues de la ville.

Les animaux totémiques légendaires, los animals totemics legendaris, portés par les enfants des Calandretas, accompagneront le cortège au son de la fanfare Marcelle Coulazou, menée par la Si-reina del Carnaval, la Si-reine du Carnaval.

Caramentran, Monsur Carnaval e sa benda, tenteront cette année de troubler la fête en polluant les océans de déchets et de plastiques. Mais lo cortègi jòios ne se laissera pas faire !

Avec l’aide dels Totems de las escòlas et de la troupe musicale Osco, les carnavaliers uniront leurs forces pour restablir l’armonia entre l’òme e los oceans, restaurer l’harmonie entre l’être humain et les océans.

Temps fort de la journée, una granda mascarada protocollària verra le peuple du Carnaval réclamer symboliquement las claus de la vila au Consul, avant lo jutjament e la cremason de Caramentran, le jugement et la crémation de Caramentran, en place publique, dans une grande farandole festive et colorée, symbole de renouveau.

Au programme

– 14h30 Scène carnavalesque

– 15h Départ de la déambulation du grand cortège carnavalesque depuis la place Max Rouquette Peyrou Rue Foch Place des Martyrs de la Résistance (Préfecture)

– 16h Remise des clés de la ville devant la préfecture et retour rue Foch Peyrou, vers la place Max Rouquette

– 17h Jugement de Caramentran par les élèves des Calandretas et Crémation .

Place royale du Peyrou Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 14 60 04 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, March 29, 2026 at 2 p.m.: rally starting from Place Max Rouquette

L’événement CARNAVAL DE MONTPELHIÈR 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT MONTPELLIER