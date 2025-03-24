Carnaval de Mulhouse Mulhouse

Cette manifestation réunit des milliers de carnavaliers venus de toute la France, mais aussi d’Allemagne, de Suisse… Participez à de multiples animations parade, défilé et ses chars décorés, ensembles carnavalesques musicaux ou acrobatiques, carnaval des enfants, concours de travestis, élection du couple royal, arrivée du prince de Carnaval, nuit des fols… L’ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous !

This event brings together thousands of carnival-goers from all over France, but also from Germany, Switzerland… Participate in many activities: parade, parade with its decorated floats, musical or acrobatic carnival ensembles, children’s carnival, transvestite competition, election of the royal couple, arrival of the Prince of Carnival, night of the folks… The atmosphere and the good mood are there!

Zu dieser Veranstaltung kommen Tausende von Karnevalisten aus ganz Frankreich, aber auch aus Deutschland, der Schweiz usw. zusammen. Nehmen Sie an zahlreichen Veranstaltungen teil: Parade, Umzug mit geschmückten Wagen, musikalische oder akrobatische Karnevalsensembles, Kinderkarneval, Transvestitenwettbewerbe, Wahl des Königspaares, Ankunft des Karnevalsprinzen, Nacht der Verrückten… Für Stimmung und gute Laune ist gesorgt!

L’evento riunisce migliaia di spettatori provenienti da tutta la Francia, ma anche dalla Germania, dalla Svizzera… Partecipa a numerose attività: sfilata, corteo e carri decorati, gruppi musicali o acrobatici di carnevale, carnevale dei bambini, concorso di travestimento, elezione della coppia reale, arrivo del Principe del Carnevale, notte dei folli… L’atmosfera e il buon umore sono presenti!

Este evento reúne a miles de carnavaleros de toda Francia, pero también de Alemania, Suiza… Participa en numerosas actividades: desfile, cabalgata y sus carrozas decoradas, conjuntos musicales o acrobáticos de carnaval, carnaval infantil, concurso de disfraces, elección de la pareja real, llegada del Príncipe del Carnaval, noche de los locos… ¡El ambiente y el buen humor están ahí!

