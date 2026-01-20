Carnaval de Nanteuil-le-Haudouin 2026 Nanteuil-le-Haudouin
Carnaval de Nanteuil-le-Haudouin 2026 Nanteuil-le-Haudouin samedi 4 avril 2026.
Carnaval de Nanteuil-le-Haudouin 2026
14 Rue Gambetta Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 13:45:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Le Carnaval de Nanteuil-le-Haudouin 2026 !
La municipalité a le plaisir de vous inviter à l’incontournable Carnaval annuel, un rendez-vous très attendu par les petits et grands, le samedi 14 mars.
Au programme
– Distribution de confettis
– Grand défilé haut en couleur et en musique
– Ambiance festive assurée au rythme du groupe antillais/brésilien Karribean Dream
Rendez-vous à 13h45
Rue Gambetta, au niveau de l’ancien couvent
Parcours du défilé
Rue le Chatelier, rue du Gué, rue Missa, rue du Puisineau, rue Jules Dubrulle, rue de la Croix aux Loups, rue du Moulin Ferry, rue de l’Hôtel Dieu, rue Charles Lemaire, rue de Paris, rue des Pavillons.
Arrivée sur l’Espace des Fêtes
Moment fort du Carnaval avec le traditionnel brûlage de Monsieur Carnaval !
Et pour prolonger la fête
Un goûter sera offert à tous à l’issue du défilé.
Gratuit et ouvert à tous
Venez déguisés, en famille ou entre amis, et partageons ensemble ce moment festif et convivial !
14 Rue Gambetta Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France communication@nlh60.fr
English :
Carnaval de Nanteuil-le-Haudouin 2026!
Nanteuil-le-Haudouin is pleased to invite you to its annual Carnival, a much-anticipated event for young and old alike, on Saturday March 14.
On the program:
– Distribution of confetti
– Colorful and musical parade
– Festive atmosphere to the rhythm of the West Indian/Brazilian group Karribean Dream
Rendezvous at 1:45 p.m
Rue Gambetta, near the former convent
Parade route
Rue le Chatelier, rue du Gué, rue Missa, rue du Puisineau, rue Jules Dubrulle, rue de la Croix aux Loups, rue du Moulin Ferry, rue de l?Hôtel Dieu, rue Charles Lemaire, rue de Paris, rue des Pavillons.
Arrival at the Espace des Fêtes
Carnival highlight: the traditional burning of Monsieur Carnaval!
And to keep the party going:
A snack will be offered to all at the end of the parade.
Free and open to all
Come in costume, with family or friends, and share this festive and convivial moment together!
