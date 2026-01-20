Carnaval de Nanteuil-le-Haudouin 2026

14 Rue Gambetta Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:45:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Carnaval de Nanteuil-le-Haudouin 2026 !

La municipalité a le plaisir de vous inviter à l’incontournable Carnaval annuel, un rendez-vous très attendu par les petits et grands, le samedi 14 mars.

Au programme

– Distribution de confettis

– Grand défilé haut en couleur et en musique

– Ambiance festive assurée au rythme du groupe antillais/brésilien Karribean Dream

Rendez-vous à 13h45

Rue Gambetta, au niveau de l’ancien couvent

Parcours du défilé

Rue le Chatelier, rue du Gué, rue Missa, rue du Puisineau, rue Jules Dubrulle, rue de la Croix aux Loups, rue du Moulin Ferry, rue de l’Hôtel Dieu, rue Charles Lemaire, rue de Paris, rue des Pavillons.

Arrivée sur l’Espace des Fêtes

Moment fort du Carnaval avec le traditionnel brûlage de Monsieur Carnaval !

Et pour prolonger la fête

Un goûter sera offert à tous à l’issue du défilé.

Gratuit et ouvert à tous

Venez déguisés, en famille ou entre amis, et partageons ensemble ce moment festif et convivial !

14 Rue Gambetta Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France communication@nlh60.fr

English :

Carnaval de Nanteuil-le-Haudouin 2026!

Nanteuil-le-Haudouin is pleased to invite you to its annual Carnival, a much-anticipated event for young and old alike, on Saturday March 14.

On the program:

– Distribution of confetti

– Colorful and musical parade

– Festive atmosphere to the rhythm of the West Indian/Brazilian group Karribean Dream

Rendezvous at 1:45 p.m

Rue Gambetta, near the former convent

Parade route

Rue le Chatelier, rue du Gué, rue Missa, rue du Puisineau, rue Jules Dubrulle, rue de la Croix aux Loups, rue du Moulin Ferry, rue de l?Hôtel Dieu, rue Charles Lemaire, rue de Paris, rue des Pavillons.

Arrival at the Espace des Fêtes

Carnival highlight: the traditional burning of Monsieur Carnaval!

And to keep the party going:

A snack will be offered to all at the end of the parade.

Free and open to all

Come in costume, with family or friends, and share this festive and convivial moment together!

