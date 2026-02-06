Carnaval de Nogent Nogent
Centre Culturel Robert Henry Nogent Haute-Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Tout public
A partir de 14h, au Centre Culturel Robert Henry, les familles pourront profiter d’animations . Un concours de déguisement est prévu.
A partir de 18h30 Grand défilé costumé depuis le Centre Culturel.
A partir de 19h30 Magnifique feu d’artifice au niveau du pont de la Traire.
Buvette, beignets, vin chaud .
Centre Culturel Robert Henry Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est
