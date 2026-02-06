Carnaval de Nogent Nogent

Carnaval de Nogent

A partir de 14h, au Centre Culturel Robert Henry, les familles pourront profiter d’animations . Un concours de déguisement est prévu.

A partir de 18h30 Grand défilé costumé depuis le Centre Culturel.

A partir de 19h30 Magnifique feu d’artifice au niveau du pont de la Traire.

Buvette, beignets, vin chaud .

Centre Culturel Robert Henry Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est

