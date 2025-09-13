Carnaval de Nouméa 2025 Nouméa

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 21:00:00

2025-09-13

Le carnaval de Nouméa revient cette année avec un nouveau lieu la baie de Sainte-Marie. L’événement, attendu par les carnavaliers et spectateurs, proposera des animations pour tous à partir de 16h.

English :

The Nouméa Carnival returns this year with a new venue: Sainte-Marie Bay. The event, eagerly awaited by carnival-goers and spectators alike, will feature entertainment for all from 4pm.

German :

Der Karneval von Nouméa kehrt dieses Jahr mit einem neuen Ort zurück: der Bucht von Sainte-Marie. Die von Karnevalisten und Zuschauern erwartete Veranstaltung wird ab 16 Uhr Unterhaltung für alle bieten.

Italiano :

Il Carnevale di Nouméa torna quest’anno con una nuova sede: la baia di Sainte-Marie. L’evento, molto atteso dagli spettatori e dai frequentatori del carnevale, prevede intrattenimento per tutti a partire dalle 16.00.

Espanol :

El Carnaval de Numea regresa este año con un nuevo escenario: la bahía de Sainte-Marie. El acontecimiento, muy esperado por los carnavaleros y los espectadores, contará con animaciones para todos los públicos a partir de las 16.00 horas.

