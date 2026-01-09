Carnaval de Pélissanne Charivari des enfants Pélissanne

Carnaval de Pélissanne Charivari des enfants

Samedi 14 février 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Revêtez votre plus beau costume et prenez part aux festivités du Carnaval de Pélissanne dans la plus pure tradition provençale !Familles

Le Carnaval commencera à 15h, sur la place de la mairie, où Monsieur le Maire remettra les clefs de la ville aux carnavaliers. S’ensuivra le charivari des enfants qui défilera en musique dans les rues du centre ancien.



La fête se poursuivra à partir de 19h pour le charivari nocturne à vivre en famille déambulation en musique dans le centre historique, distribution du bidou, danses traditionnelles…

Enfin, le Caramentran sera jugé et immanquablement brûlé pour le plus grand plaisir des petits et des grands.



Venez nombreux (et déguisés !) pour partager ce moment de fête et de tradition ! .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 47 55 62 stephanie.gouirand13330@gmail.com

English :

Put on your favorite costume and come to party at Pélissanne’s carnival, one of the most authentic traditional carnival of Provence !

