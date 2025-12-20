Carnaval de Périgueux Périgueux

Carnaval de Périgueux

Carnaval de Périgueux Périgueux dimanche 22 février 2026.

Carnaval de Périgueux

place de la clautre Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Date Dimanche 22 février 202
Lieu Centre-ville

Après-midi famille, déambulation, concert et jugement de Pétassou sur les quais.   .

place de la clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Périgueux

L’événement Carnaval de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Communal de Périgueux