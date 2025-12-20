Carnaval de Périgueux Périgueux
Carnaval de Périgueux Périgueux dimanche 22 février 2026.
Carnaval de Périgueux
place de la clautre Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Date Dimanche 22 février 202
Lieu Centre-ville
Après-midi famille, déambulation, concert et jugement de Pétassou sur les quais. .
place de la clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval de Périgueux
L’événement Carnaval de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Communal de Périgueux