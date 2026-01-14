Carnaval de Pfastatt Pfastatt

Carnaval de Pfastatt

rue de la Potasse Pfastatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Samedi soir (sur réservation) bal déjanté sur le thème du cirque dans une ambiance carnavalesque. Dimanche, participez à la grande cavalcade de Pfastatt.

Réservation obligatoire pour le bal du samedi soir. 0 .

rue de la Potasse Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 38 39 98

English :

Saturday evening (reservations required): a crazy circus-themed ball in a carnival atmosphere. On Sunday, take part in the great Pfastatt cavalcade.

