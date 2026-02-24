Carnaval de Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan
Le CME et l’AIPE organisent le Carnaval de Pont-de-Ruan
Thème autour du monde
Rdv à 14h00 à l’école
Départ du mars cortège à 14h30
Dimanche 8 mars 2026
Atelier maquillage à partir de 13h30. Vente de confettis (1€) et déambulation dans les rues du village. Suivi de la boum du carnaval avec buvette organisée par l’AIPE à la salle des fêtes (fin 17h30) .
English :
CME and CCI organize the Pont-de-Ruan Carnival
Theme: around the world
Meeting at 2:00 pm at the school
March procession departs at 2:30 p.m
Sunday, March 8, 2026
