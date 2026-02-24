Carnaval de Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan

Carnaval de Pont-de-Ruan

Rue Saint-Brice Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Le CME et l’AIPE organisent le Carnaval de Pont-de-Ruan

Thème autour du monde

Rdv à 14h00 à l’école

Départ du mars cortège à 14h30

Dimanche 8 mars 2026

Atelier maquillage à partir de 13h30. Vente de confettis (1€) et déambulation dans les rues du village. Suivi de la boum du carnaval avec buvette organisée par l’AIPE à la salle des fêtes (fin 17h30) .

Rue Saint-Brice Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

CME and CCI organize the Pont-de-Ruan Carnival

Theme: around the world

Meeting at 2:00 pm at the school

March procession departs at 2:30 p.m

Sunday, March 8, 2026

