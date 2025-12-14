Carnaval de PONTENX 2026

PONTENX-LES-FORGES Pontenx-les-Forges Landes

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-28

2026-02-16

Le Carnaval de Pontenx revient du 16 au 28 février 2026 !

Préparez vos costumes, vos confettis et votre bonne humeur… Cette édition s’annonce haute en couleurs !

Au programme

Carnavalcade courses à obstacles

Concerts

Journée Carnaval pour petits et grands !

Toutes les infos, horaires et surprises à venir sont à retrouver sur

le site www.carnavaldepontenx.fr

Facebook & Instagram du Carnaval de Pontenx

On a hâte de faire la fête avec vous ! .

+33 6 70 44 78 48 carnavaldepontenx@gmail.com

