Carnaval de PONTENX 2026 Pontenx-les-Forges

Le Carnaval de Pontenx revient du 16 au 28 février 2026 !
Préparez vos costumes, vos confettis et votre bonne humeur… Cette édition s’annonce haute en couleurs !
Au programme
Carnavalcade courses à obstacles
Concerts
Journée Carnaval pour petits et grands !
Toutes les infos, horaires et surprises à venir sont à retrouver sur
le site www.carnavaldepontenx.fr
Facebook & Instagram du Carnaval de Pontenx
On a hâte de faire la fête avec vous ! .
PONTENX-LES-FORGES Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 44 78 48 carnavaldepontenx@gmail.com
