Carnaval de PONTENX 2026 Pontenx-les-Forges

Carnaval de PONTENX 2026

Carnaval de PONTENX 2026 Pontenx-les-Forges lundi 16 février 2026.

Carnaval de PONTENX 2026

PONTENX-LES-FORGES Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-16

Le Carnaval de Pontenx revient du 16 au 28 février 2026 !
Préparez vos costumes, vos confettis et votre bonne humeur… Cette édition s’annonce haute en couleurs !

Au programme
Carnavalcade courses à obstacles
Concerts
Journée Carnaval pour petits et grands !

Toutes les infos, horaires et surprises à venir sont à retrouver sur
le site www.carnavaldepontenx.fr
Facebook & Instagram du Carnaval de Pontenx

On a hâte de faire la fête avec vous !   .

PONTENX-LES-FORGES Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 44 78 48  carnavaldepontenx@gmail.com

English : Carnaval de PONTENX 2026

L’événement Carnaval de PONTENX 2026 Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Mimizan