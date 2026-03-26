CARNAVAL DE PORTIRAGNES Portiragnes
CARNAVAL DE PORTIRAGNES Portiragnes samedi 4 avril 2026.
CARNAVAL DE PORTIRAGNES
Place de l’Abrivado Portiragnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tous en couleur pour le Carnaval de Portiragnes
Carnaval de Portiragnes
11h Buffetière des enfants départ place de l’Abrivado
15h Départ du défilé en musique parvis Hôtel de ville
18h30 Soirée dansante organisée par les Ecoliers Portiragnais .
Place de l’Abrivado Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 94 44
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English :
Portiragnes Carnival in full color
L’événement CARNAVAL DE PORTIRAGNES Portiragnes a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34
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