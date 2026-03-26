CARNAVAL DE PORTIRAGNES

Place de l’Abrivado Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tous en couleur pour le Carnaval de Portiragnes

Carnaval de Portiragnes

11h Buffetière des enfants départ place de l’Abrivado

15h Départ du défilé en musique parvis Hôtel de ville

18h30 Soirée dansante organisée par les Ecoliers Portiragnais .

Place de l’Abrivado Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 94 44

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English :

Portiragnes Carnival in full color

L’événement CARNAVAL DE PORTIRAGNES Portiragnes a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34