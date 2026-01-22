CARNAVAL DE POUSSAN 2026

Poussan Hérault

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-18

2026-02-14

Plongez au cœur des traditions et de la fête avec le Carnaval de Poussan, un événement incontournable mêlant folklore, musique et convivialité.

En 2026, Poussan célèbre un double anniversaire les 50 ans de son carnaval et les 30 ans de son animal totémique, le cochon rose. Un événement emblématique du village, fondé sur la participation des habitants et la transmission des traditions locales.Pendant cinq jours, le carnaval rythme la commune avec défilés, cavalcade, bals costumés, animations musicales et temps forts festifs, pour petits et grands.Temps forts du programme Samedi 14 février cérémonie d’ouverture du carnaval, soirée déguisée et anniversaire du cochon​Dimanche 15 février défilé de motos et voitures anciennes, grande cavalcade des chars et animaux totémiques en centre-villeLundi 16 février bal costumé des enfantsMardi 17 février branle de la chemise des enfants puis des adultes, repas et animationsMercredi 18 février jugement et crémation du paillasse, cérémonie de clôtureLa cavalcade met à l’honneur de nombreux chars et groupes locaux, accompagnés de démonstrations, danses, fanfares et animations, avec un flash mob géant en fin de défilé.Un rendez-vous festif, populaire et intergénérationnel, au cœur de l’hiver, qui fait vivre l’identité et l’esprit du carnaval de Poussan. .

Poussan 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 20 03

Plunge into the heart of tradition and celebration with the Carnaval de Poussan, an unmissable event combining folklore, music and conviviality.

