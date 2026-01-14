Carnaval de Reiningue Reiningue

Carnaval de Reiningue

rue de Wittelsheim Reiningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Samedi le B.S.R. vous donne rendez-vous pour son bal de carnaval, animé par Pyranim Jean Rollat. Dès 19 h, l’ambiance monte, la musique vous entraîne et la soirée promet de belles heures de fête, entre déguisements, bonne humeur et piste de danse qui ne demande qu’à se remplir.

Dimanche place au grand moment du week-end la cavalcade dans les rues, suivie d’un après-midi carnavalesque à prolonger en salle et sous chapiteau, toujours animé par Pyranim Jean Rollat. Le rassemblement se fait à 14 h place de la mairie, pour un départ à 14 h 30. Le cortège empruntera les rues Principale, Mulhouse, Cernay et Wittelsheim, avant d’arriver au parking de la salle multi-activités, où la fête continue. 0 .

rue de Wittelsheim Reiningue 68950 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 92 04 mairie@mairie-reiningue.fr

