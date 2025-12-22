Carnaval de Rennes 2026 Salle de La Cité Rennes Samedi 7 mars 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

6 € Tarif Plein / 3 € Tarif Sortir!

Défilé, costumes, musique, animations et soirée déguisée : le Carnaval de Rennes réunit petits et grands pour une journée et une soirée créative, populaire et pleine d’énergie !

Le Carnaval de Rennes est devenu, au fil des éditions, l’un des rendez-vous festifs les plus attendus de l’année. Une journée entière pensée pour rassembler les Rennaises et les Rennais, petits et grands, autour d’un moment joyeux, créatif et pleinement participatif. Si l’après-midi met la ville en mouvement avec un grand défilé musical, un goûter géant et de nombreuses animations familiales, c’est surtout la soirée qui s’impose désormais comme l’un des temps forts majeurs de l’événement.

**La Soirée du Carnaval : le grand bal costumé où tout est permis**

Une fois l’après-midi terminé, direction la Salle de la Cité dès 18h30, véritable cœur battant du Carnaval une fois la nuit tombée. Le lieu se transforme pour l’occasion en un immense dancefloor déguisé, où chacun peut laisser éclater sa créativité, son sens de l’humour ou son goût du kitsch.

Pour cette nouvelle édition, l’ambition est claire : faire de la soirée un moment encore plus immersif, festif et généreux que les années précédentes. Entre DJ sets et Drag Queen, l’ambiance sera folle !

AU PROGRAMME :

– Happy Hour pour lancer la soirée (profitez-en pour venir tôt, il y a tout sur place : bar, food truck…),

– Nouveauté 2026 : un grand concours de déguisement animé par une maîtresse de cérémonie très spéciale !

– Karaoké déjanté avec Macumba,

– Dancefloor survolté avec Gérard Baste !!!

**Le grand concours de déguisement : place à la créativité !**

Grande nouveauté : un concours de déguisement ouvert à toutes et à tous. L’objectif : célébrer l’audace, la fantaisie et la folie douce qui font l’esprit même du Carnaval. Pas besoin d’être professionnel, couturier, maquilleur ou performeur : ici, c’est l’intention, l’imagination et le plaisir de jouer le jeu qui comptent avant tout.

**Une soirée ouverte à toutes et tous**

L’un des piliers du Carnaval est l’accessibilité. Comme pour l’après-midi, la soirée a pour vocation d’être un moment ouvert, accueillant et simple d’accès. Que l’on vienne en famille, entre amis, avec son association, son école, son quartier, ou même en solo, la Salle de la Cité devient le temps d’une soirée un espace de rencontres, de danse et de joie partagée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T23:59:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



