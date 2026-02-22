Carnaval de Ribérac Ribérac
Carnaval de Ribérac Ribérac samedi 28 février 2026.
Carnaval de Ribérac
Ribérac Dordogne
Les chars seront de sortie et défileront tout l’après-midi dans le centre ville !
Au programme
Atelier maquillage de 13h à 14h sur le parking de l’Espace A. Malraux
Départ du cortège à 14h30
Goûter offert par l’EHPAD à 16h
Procès de Pétassou à 17h30
Dès 20h concours de déguisement
Repas costumé
Tarifs 20€ par personne ou 10€ par enfant .
Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 23 09
English : Carnaval de Ribérac
The floats will be out and about all afternoon in the town center!
On the program:
make-up workshop from 1pm to 2pm in the Espace A. Malraux parking lot ? Malraux car park ?
parade departs at 2:30 p.m
Snack offered by EHPAD at 4pm
Petassou’s trial at 5:30pm
disguise contest starting at 8pm
