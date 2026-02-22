Carnaval de Ribérac

Ribérac Dordogne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Les chars seront de sortie et défileront tout l’après-midi dans le centre ville !

Au programme

Atelier maquillage de 13h à 14h sur le parking de l’Espace A. Malraux

Départ du cortège à 14h30

Goûter offert par l’EHPAD à 16h

Procès de Pétassou à 17h30

Dès 20h concours de déguisement

Repas costumé

Tarifs 20€ par personne ou 10€ par enfant .

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 23 09

English : Carnaval de Ribérac

The floats will be out and about all afternoon in the town center!

On the program:

make-up workshop from 1pm to 2pm in the Espace A. Malraux parking lot ? Malraux car park ?

parade departs at 2:30 p.m

Snack offered by EHPAD at 4pm

Petassou’s trial at 5:30pm

disguise contest starting at 8pm

