Carnaval de Riedisheim Riedisheim

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Découvrez cette nouvelle édition du Carnaval de Riedisheim qui s’annonce riche en joie et en couleur ! Samedi après-midi à partir de 14h30, participez à la Cavalcade des enfants ou encore à la soirée carnavalesque qui débute à 20h30 (soirée payante). Et dimanche, ne manquez pas la grande cavalcade de carnaval dans les rues de la ville (à partir de 14h30) et qui se finira par un grand show de Gugga Musik à 16h.

À Riedisheim, le carnaval est une véritable institution depuis 1984 ! Chaque début février, la ville s’anime au rythme des Wagges, des chars colorés, des Guggen Musik et des costumes hauts en couleur, dans une pluie de confettis joyeuse et festive.

Le samedi met les enfants à l’honneur avec leur propre carnaval suivi d’une grande soirée carnavalesque, tandis que le dimanche réunit petits et grands autour de la fameuse cavalcade, moment phare du week-end. .

10 rue du College Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 44 00 50 billetterie@riedisheim.fr

English :

Discover this new edition of the Carnival of Riedisheim which promises to be rich in joy and color! On Saturday afternoon from 2:30 pm, take part in the children’s cavalcade or in the carnival evening which starts at 8:30 pm (paying evening). And on Sunday, don’t miss the great carnival cavalcade in the streets of the city (starting at 2:30 pm) and which will end with a great show of Gugga Musik at 4 pm.

German :

Entdecken Sie die neue Ausgabe des Karnevals von Riedisheim, die voller Freude und Farbe sein wird! Nehmen Sie am Samstagnachmittag ab 14.30 Uhr am Kinderkarnevalsumzug oder am Karnevalsabend teil, der um 20.30 Uhr beginnt (kostenpflichtiger Abend). Und am Sonntag sollten Sie sich den großen Karnevalsumzug durch die Straßen der Stadt nicht entgehen lassen (ab 14:30 Uhr), der mit einer großen Show von Gugga Musik um 16:00 Uhr endet.

Italiano :

Scoprite questa nuova edizione del Carnevale di Riedisheim che si preannuncia ricca di gioia e di colori! Sabato pomeriggio, dalle 14.30, partecipate alla Cavalcata dei bambini o alla serata di carnevale che inizia alle 20.30 (serata a pagamento). Domenica, inoltre, non perdetevi la grande cavalcata carnevalesca per le strade della città (dalle 14.30), che si concluderà con un grande spettacolo di Gugga Musik alle 16.00.

Espanol :

Descubra esta nueva edición del Carnaval de Riedisheim que promete ser rica en alegría y color El sábado por la tarde, a partir de las 14.30 horas, participe en la cabalgata infantil o en la velada de carnaval que comienza a las 20.30 horas (de pago). Y el domingo, no se pierda la gran cabalgata de carnaval por las calles de la ciudad (a partir de las 14.30 horas), que terminará con un gran espectáculo de Gugga Musik a las 16.00 horas.

