Carnaval de Rio Bowling de Sens Sens

Carnaval de Rio

Bowling de Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne

On vous donne rendez-vous pour une soirée caliente aux couleurs du Brésil.

Au programme

Activités illimitées (Quiz Room en supplément 10€, à réserver en avance)

Danseuses brésiliennes

DJ

Buffet latino

Stand de piña colada & noix de coco

Goodies & animations

N’hésitez pas à venir déguisé(e) et/ou maquillé(e) pour l’occasion ! .

Bowling de Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 49 81 bowlingsens@gmail.com

English : Carnaval de Rio

