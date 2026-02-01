Carnaval de Rio Bowling de Sens Sens
vendredi 20 février 2026.
Carnaval de Rio
Bowling de Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne
Tarif : 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
On vous donne rendez-vous pour une soirée caliente aux couleurs du Brésil.
Au programme
Activités illimitées (Quiz Room en supplément 10€, à réserver en avance)
Danseuses brésiliennes
DJ
Buffet latino
Stand de piña colada & noix de coco
Goodies & animations
N’hésitez pas à venir déguisé(e) et/ou maquillé(e) pour l’occasion ! .
Bowling de Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 49 81 bowlingsens@gmail.com
