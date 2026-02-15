Carnaval de Rions Rions
Carnaval de Rions
Place Jules de Gères Rions Gironde
Carnaval à partir de 15h à la salle des fêtes avec vente de gâteaux, bonbons, maquillage et pêche à la ligne.
A 16h30, départ du cortège sur le parvis de la mairie. .
Place Jules de Gères Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 60 53 contact@rions.fr
English : Carnaval de Rions
