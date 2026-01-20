CARNAVAL DE RIVESALTES Rivesaltes

CARNAVAL DE RIVESALTES

Rendez-vous le samedi 7 mars, pour fêter tous ensemble le carnaval de Rivesaltes !

À 15h00, départ du grand défilé devant l’Office de tourisme en direction du Parc de la Guinguette où de nombreuses animations gratuites vous attendent !

English :

Join us on Saturday, March 7, to celebrate the Rivesaltes Carnival!

At 3:00 pm, the big parade starts in front of the Tourist Office, heading for the Parc de la Guinguette, where plenty of free entertainment awaits you!

