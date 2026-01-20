CARNAVAL DE RIVESALTES Rivesaltes
CARNAVAL DE RIVESALTES Rivesaltes samedi 7 mars 2026.
CARNAVAL DE RIVESALTES
8 avenue Ledru Rollin Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Rendez-vous le samedi 7 mars, pour fêter tous ensemble le carnaval de Rivesaltes !
À 15h00, départ du grand défilé devant l’Office de tourisme en direction du Parc de la Guinguette où de nombreuses animations gratuites vous attendent !
8 avenue Ledru Rollin Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04
English :
Join us on Saturday, March 7, to celebrate the Rivesaltes Carnival!
At 3:00 pm, the big parade starts in front of the Tourist Office, heading for the Parc de la Guinguette, where plenty of free entertainment awaits you!
