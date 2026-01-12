Carnaval de Romans Romans-sur-Isère
Carnaval de Romans Romans-sur-Isère dimanche 22 février 2026.
Carnaval de Romans
place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : 2026-02-22
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Venez vous ambiancer au son des différentes troupes qui accompagne le carmentran avant son procès.
Cet année le thème sera le Nouvel an Chinois
place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51
English :
Come and enjoy the sounds of the various troupes accompanying the Carmentran before his trial.
This year’s theme is Chinese New Year
