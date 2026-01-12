Carnaval de Romans

place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez vous ambiancer au son des différentes troupes qui accompagne le carmentran avant son procès.

Cet année le thème sera le Nouvel an Chinois

.

place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the sounds of the various troupes accompanying the Carmentran before his trial.

This year’s theme is Chinese New Year

L’événement Carnaval de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-09 par Valence Romans Tourisme