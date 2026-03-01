Carnaval de Rouen

Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 12:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le 29 mars 2026, Rouen célèbrera le Carnaval da Rouen, un événement festif et subversif inspiré de la Confrérie des Conards, qui, du XIVe au XVIIe siècle, organisait de grandes fêtes carnavalesques renversant l’ordre établi avant le Carême. À l’initiative de Ludivine Journaux, guide conférencière, ce carnaval fera revivre l’esprit irrévérencieux et satirique de l’époque, où travestissement et parodie étaient rois.

La fête débutera dans 12 points de chauffe répartis en ville, où les carnavaleux pourront s’ambiancer avant de rejoindre la place du Vieux-Marché pour un grand défilé festif. En musique et en costumes excentriques, ils suivront un parcours animé, de la cathédrale jusqu’aux jardins de l’Hôtel de Ville. Pour préparer leurs tenues, les participants pourront rejoindre des ateliers de création en février et donner libre cours à leur imagination pour faire revivre l’âme joyeusement indisciplinée de Rouen.

RDV DANS UN POINT DE CHAUFFE de votre quartier

PUIS RDV À 15H30 PLACE DU VIEUX MARCHÉ POUR LE DÉPART DU DÉFILÉ

– Place des emmurées

– Les Pécores Grammontais

– Le Comptoir Latino

– Burnside & Café de l’époque!

– les mots éphémères

– Café couture!

– La Voisinade Descroizilles

– Youle cie

– Le 128Bis

– L’antre des Conards

Point de rassemblement départ du défilé Place du Vieux Marché dès 15h, départ à 15h30

Arrivée Place du Général de Gaulle, Hôtel de Ville .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Carnaval de Rouen

L’événement Carnaval de Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Rouen tourisme