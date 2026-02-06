Carnaval de Saint-Laurent Saint-Laurent-Médoc

Carnaval de Saint-Laurent

Stade Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Pour sa première année, le carnaval vous emmène dans un monde de nature féerique

Elfes malicieux, créatures fantastiques, fées, lutins, esprits de la forêt… laissez parler votre imagination !

Rendez-vous à 15h au stade pour accompagner les chars du concours dans une ambiance magique, colorée et pleine de bonne humeur .

Venez déguisés et participez au défilé pour faire vivre la féerie dans les rues de Saint-Laurent-Médoc !

Petits et grands sont invités à plonger dans ce monde enchanté et à partager un moment festif tous ensemble

On vous attend nombreux pour un carnaval inoubliable

Petite restauration au COSEC .

Stade Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 62 34 cdf.stlaurentmedoc@gmail.com

