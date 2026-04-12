Saint-Marcel-lès-Sauzet

Carnaval de Saint-Marcel-lès-Sauzet

Le village Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez faire un tour au carnaval de Saint Marcel lès Sauzet ! Une belle occasion pour vous déguiser, petits comme grands !

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Le village Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amicalelaique.stmarcel@gmail.com

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English :

Come along to the Saint Marcel lès Sauzet carnival! It’s a great opportunity for young and old alike to dress up!

L’événement Carnaval de Saint-Marcel-lès-Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2025-03-03 par Montélimar Tourisme Agglomération