Carnaval de Saint-Selve Saint-Selve
Carnaval de Saint-Selve Saint-Selve samedi 7 mars 2026.
Carnaval de Saint-Selve
Saint-Selve Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Carnaval de Saint-Selve sur le thème des 4 éléments naturels.
Au programme
– déambulation à partir de 15h15 avec la Brigade du Bonheur & Cie les Nouveaux Saltimbanques
– stand maquillage
– goûter offert par la mairie de Saint-Selve
– atelier décoration de ballons. .
Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 39 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval de Saint-Selve
L’événement Carnaval de Saint-Selve Saint-Selve a été mis à jour le 2026-03-03 par Sud Bordeaux Tourisme