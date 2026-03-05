Carnaval de Saint-Selve

Saint-Selve Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Carnaval de Saint-Selve sur le thème des 4 éléments naturels.

Au programme

– déambulation à partir de 15h15 avec la Brigade du Bonheur & Cie les Nouveaux Saltimbanques

– stand maquillage

– goûter offert par la mairie de Saint-Selve

– atelier décoration de ballons. .

Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 39 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Saint-Selve

L’événement Carnaval de Saint-Selve Saint-Selve a été mis à jour le 2026-03-03 par Sud Bordeaux Tourisme