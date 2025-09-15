Carnaval de Somain Somain

Place Jean Jaurès Somain Nord

Début : 2026-05-14

2026-05-14

Découvrez le Carnaval de Somain chaque année le jeudi de l’Ascension. Le folklore est au rendez-vous avec des fanfares entraînantes, des groupes colorées et la présence des géants et associations locales. Un rendez-vous à ne pas manquer en Cœur d’Ostrevent !

Chaque année, le jeudi de l’Ascension, Somain se transforme en une grande scène à ciel ouvert pour son incontournable carnaval !

Fanfares entraînantes, danseurs et géants locaux défilent dans les rues pour offrir un spectacle festif et haut en couleur. En tête du cortège, la géante municipale Princesse Gisèle ouvre le bal.

Bonbons, confettis, musique le Carnaval de Somain, c’est l’événement parfait pour petits et grands, habitants comme visiteurs. Les rues vibrent d’énergie, et le final sur la place Jean Jaurès rassemble tout le monde dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un rendez-vous populaire et familial à ne pas manquer, où l’on vient autant pour l’animation que pour le plaisir de se retrouver et célébrer ensemble ! .

English :

Discover the Somain Carnival every year on Ascension Thursday. Folklore is the order of the day, with lively brass bands, colorful groups and the presence of local giants and associations. A not-to-be-missed event in the C?ur d’Ostrevent!

German :

Erleben Sie den Karneval in Somain jedes Jahr am Donnerstag nach Christi Himmelfahrt. Folklore ist angesagt mit mitreißenden Blaskapellen, farbenfrohen Gruppen und der Anwesenheit von Riesen und lokalen Vereinen. Ein Termin, den Sie in C?ur d’Ostrevent nicht verpassen sollten!

Italiano :

Scoprite il Carnevale di Somain che si svolge ogni anno il giovedì dell’Ascensione. È tutto all’insegna del folclore, con vivaci bande di ottoni, gruppi colorati e la presenza di giganti e associazioni locali. Un evento imperdibile nel C?ur d’Ostrevent!

Espanol :

Descubra el Carnaval de Somain, que se celebra cada año el jueves de la Ascensión. Todo es folclore, con animadas bandas de música, coloridas comparsas y la presencia de gigantes y asociaciones locales. Una cita ineludible en la ciudad de Ostrevent

