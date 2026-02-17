Carnaval de Staffelfelden Staffelfelden

Carnaval de Staffelfelden

rue Cendrillon Staffelfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 14:11:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Fêtez carnaval à Staffelfelden avec un bal (payant) le samedi suivi d’une cavalcade le dimanche après-midi à partir de 14h11. N’oubliez pas de vous déguiser !

Chaque année, à Staffelfelden, le carnaval fait vibrer le cœur du village dans une ambiance joyeuse et résolument familiale. Héritier de la grande époque des mines de potasse, il perpétue une tradition populaire chère aux habitants, portée avec enthousiasme par l’Office municipal des sports et de la culture.

A 14h11 précises parce qu’un carnaval ne commence jamais à une heure ordinaire la grande cavalcade s’élancera depuis la mairie, rue des Mines, sous le regard du maire qui donnera le coup d’envoi. Dès 13h30, la place de la mairie se transformera en un tourbillon de costumes, de couleurs et de musique avec le rassemblement des participants.

Près d’une trentaine de positions sont attendues des chars hauts en couleur, des groupes de Waggis et de Gugga Musik au son entraînant, les associations locales mobilisées pour faire la fête, la cour royale du carnaval de Mulhouse, des représentants des carnavals rhénans, sans oublier les emblématiques Staffala Rutscher, carnavaliers de la commune. Vous aurez également le plaisir de découvrir la nouvelle reine, ses dauphines et le prince du carnaval de Staffelfelden.

Le cortège rejoindra la salle de La Galerie vers 16 h 30 pour un final explosif. Bataille de confettis devant la salle, ambiance déchaînée à l’intérieur avec les groupes, les Gugga Musik et le groupe de twirling préparez-vous à vivre un moment festif et fédérateur.

Et pour prolonger le plaisir, le bar du Carnaval vous accueillera avec une petite restauration sandwichs, bretzels et autres gourmandises ainsi que des boissons pour trinquer ensemble à cette belle tradition.

Que vous soyez amateur de costumes, passionné de traditions rhénanes ou simplement en quête d’un dimanche festif à partager, laissez-vous emporter par l’énergie du carnaval de Staffelfelden. Venez applaudir, rire, danser… et surtout participer. .

rue Cendrillon Staffelfelden 68850 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 55 08 21 mairie-de-staffelfelden@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate Carnival in Staffelfelden with a ball (at a charge) on Saturday, followed by a cavalcade on Sunday afternoon from 2.11pm. Don’t forget to dress up!

L’événement Carnaval de Staffelfelden Staffelfelden a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace