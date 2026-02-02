Carnaval de Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le Carnaval de Strasbourg attire chaque année des milliers de personnes autour de sa grande cavalcade au centre-ville. Derrière leurs chars insolites, fanfares, majorettes, lanceurs de drapeaux, danseurs et créatures malicieuses parcourent les rues de Strasbourg revêtus des costumes les plus chatoyants, plus le plus grand plaisir des petits et des grands. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00

English :

Every year, the Strasbourg Carnival attracts tens of thousands of people around its great downtown cavalcade. Fanfares, majorettes, flag throwers, actors, dancers and floats roam the streets of Strasbourg to the delight of young and old.

L’événement Carnaval de Strasbourg Strasbourg a été mis à jour le 2026-01-30 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg