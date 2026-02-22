Carnaval de Tartas Tartas
Carnaval de Tartas Tartas samedi 28 février 2026.
Carnaval de Tartas
Cours Saint-Jacques Tartas Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Tartas fête carnaval !
Au programme
Concours du plus beau déguisement
Boum et lancer de ballons
Sculpture sur Ballons
Stands
Animation maquillage
Photobooth
Mascottes
Jeux Musicaux
Buvette tenue par l’APE Jules Ferry
Présence des Picaros
Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 41 06
English : Carnaval de Tartas
Tartas celebrates carnival!
On the program:
Best-dressed contest
Boom and balloon throwing
Balloon sculpture
Stands
Make-up animation
Photobooth
Mascots
Musical games
Refreshment bar run by APE Jules Ferry
Presence of the Picaros
L’événement Carnaval de Tartas Tartas a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Tartas