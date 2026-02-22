Carnaval de Tartas

Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tartas fête carnaval !

Au programme

Concours du plus beau déguisement

Boum et lancer de ballons

Sculpture sur Ballons

Stands

Animation maquillage

Photobooth

Mascottes

Jeux Musicaux

Buvette tenue par l’APE Jules Ferry

Présence des Picaros

Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 41 06

English : Carnaval de Tartas

Tartas celebrates carnival!

On the program:

Best-dressed contest

Boom and balloon throwing

Balloon sculpture

Stands

Make-up animation

Photobooth

Mascots

Musical games

Refreshment bar run by APE Jules Ferry

Presence of the Picaros

L’événement Carnaval de Tartas Tartas a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Tartas