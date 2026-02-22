Carnaval de Tartas Tartas

Carnaval de Tartas

Carnaval de Tartas Tartas samedi 28 février 2026.

Carnaval de Tartas

Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Tartas fête carnaval !

Au programme
Concours du plus beau déguisement
Boum et lancer de ballons
Sculpture sur Ballons
Stands
Animation maquillage
Photobooth
Mascottes
Jeux Musicaux

Buvette tenue par l’APE Jules Ferry
Présence des Picaros
Tartas fête carnaval !

Au programme
Concours du plus beau déguisement
Boum et lancer de ballons
Sculpture sur Ballons
Stands
Animation maquillage
Photobooth
Mascottes
Jeux Musicaux

Buvette tenue par l’APE Jules Ferry
Présence des Picaros   .

Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 41 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Tartas

Tartas celebrates carnival!

On the program:
Best-dressed contest
Boom and balloon throwing
Balloon sculpture
Stands
Make-up animation
Photobooth
Mascots
Musical games

Refreshment bar run by APE Jules Ferry
Presence of the Picaros

L’événement Carnaval de Tartas Tartas a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Tartas