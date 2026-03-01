Carnaval de Thilouze Thilouze

Carnaval de Thilouze

Carnaval de Thilouze 2026

Le 21 mars 2026 Départ de la place de la mairie à 14h00

Défilé de chars par les Thilouzains et les associations

Goûter et buvette au stade de la baronne

A 20h repas avec animation musicale live (payant et sur réservation) .

Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 34 83 37 comiteanimationthilouze@gmail.com

English :

Thilouze Carnival 2026

March 21, 2026 Departure from Place de la Mairie at 2:00 p.m

