Carnaval de Thilouze Thilouze samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21 14:00:00
Carnaval de Thilouze 2026
Le 21 mars 2026 Départ de la place de la mairie à 14h00
Le 21 mars 2026 Départ de la place de la mairie à 14h00
Défilé de chars par les Thilouzains et les associations
Goûter et buvette au stade de la baronne
A 20h repas avec animation musicale live (payant et sur réservation) .
Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 34 83 37 comiteanimationthilouze@gmail.com
English :
Thilouze Carnival 2026
March 21, 2026 Departure from Place de la Mairie at 2:00 p.m
