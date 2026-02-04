Carnaval de Tonneins Carnaval latino Tonneins

Carnaval de Tonneins Carnaval latino

En centre-ville Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Carnaval de Tonneins

Carnaval de Tonneins Thématique Carnaval Latino

– 14h Défilé des Écoles.

– 20h30 Parade nocturne avec NaKoh, Jimy Prod, Macunaima… (départ Esplanade Saint Pierre). .

En centre-ville Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

English : Carnaval de Tonneins Carnaval latino

Carnival in Tonneins

