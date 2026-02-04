Carnaval de Tonneins Carnaval latino Tonneins
En centre-ville Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-06 20:30:00
2026-03-06
Carnaval de Tonneins
Carnaval de Tonneins Thématique Carnaval Latino
– 14h Défilé des Écoles.
– 20h30 Parade nocturne avec NaKoh, Jimy Prod, Macunaima… (départ Esplanade Saint Pierre). .
En centre-ville Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
English : Carnaval de Tonneins Carnaval latino
Carnival in Tonneins
