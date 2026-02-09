CARNAVAL DE VENDARGUES 2026

Rue de la Cave Coopérative Vendargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Sortez vos déguisements !

Le moment le plus coloré de l’année arrive à grands pas ! Rejoignez-nous pour une après-midi de fête, de musique et de confettis pour l’édition 2026 du Carnaval de Vendargues.

Sortez vos déguisements !

Le moment le plus coloré de l’année arrive à grands pas ! Rejoignez-nous pour une après-midi de fête, de musique et de confettis pour l’édition 2026 du Carnaval de Vendargues.

Voici le programme des festivités

Date Dimanche 1er mars.

Heure Rendez-vous à 15h.

Parcours Départ du gymnase Jacques Chirac pour une arrivée à la bibliothèque Jean d’Ormesson.

Ambiance Le défilé sera accompagné par le char et l’énergie du groupe FREROS.

Moment fort Ne manquez pas le traditionnel jugement de Monsieur Carnaval !

Thème libre Que vous soyez super-héros, pirate, licorne ou créature imaginaire, tout est permis ! L’événement est ouvert à tous.

On vous attend nombreux pour faire vibrer les rues de Vendargues ! .

Rue de la Cave Coopérative Vendargues 34740 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get out your costumes!

The most colorful time of the year is just around the corner! Join us for an afternoon of festivities, music and confetti for the 2026 Vendargues Carnival.

L’événement CARNAVAL DE VENDARGUES 2026 Vendargues a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 OT MONTPELLIER