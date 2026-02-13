Carnaval de Venise Résidence Espace & Vie Carnac

Carnaval de Venise

Résidence Espace & Vie 17 bis Rue Colary Carnac Morbihan

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-12 16:00:00

2026-03-11 2026-03-12

La Résidence Espace et Vie de Carnac fait son Carnaval de Venise

Mercredi 11 à 12h Déjeuner masqué. Menu 22,60€ Entrée+plat+fromage+dessert+café. Réservation au plus tard le vendredi 6 mars

Suivi d’un défilé à 15h

Jeudi 12 à 15h bal masqué avec animation musicale. Entrée libre et gratuite .

Résidence Espace & Vie 17 bis Rue Colary Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 58 70 01

