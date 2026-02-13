Carnaval de Venise Résidence Espace & Vie Carnac
Carnaval de Venise Résidence Espace & Vie Carnac mercredi 11 mars 2026.
Carnaval de Venise
Résidence Espace & Vie 17 bis Rue Colary Carnac Morbihan
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-12 16:00:00
2026-03-11 2026-03-12
La Résidence Espace et Vie de Carnac fait son Carnaval de Venise
Mercredi 11 à 12h Déjeuner masqué. Menu 22,60€ Entrée+plat+fromage+dessert+café. Réservation au plus tard le vendredi 6 mars
Suivi d’un défilé à 15h
Jeudi 12 à 15h bal masqué avec animation musicale. Entrée libre et gratuite .
Résidence Espace & Vie 17 bis Rue Colary Carnac 56340 Morbihan Bretagne
