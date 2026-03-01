Carnaval de Venterol Venterol
Devant la mairie puis dans le village Venterol Drôme
L’Association des Parents d’Elèves de l’école du Bout du Monde organise le carnaval dans le village de Venterol
.
Devant la mairie puis dans le village Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 96 74
English :
The Association des Parents d?Elèves de l?école du Bout du Monde organizes the carnival in the village of Venterol
