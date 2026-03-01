Carnaval de Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues

Carnaval de Vernègues

Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. rue Alpilles Luberon Parvis de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Cette année encore, revêtez votre plus beau costume et joignez-vous à la fête !

Au programme

– Déambulation festive dans le village avec un char coloré

– Procès du Caramantran Justice sera rendue !

– Boisson offerte



Venez déguisés, amusez-vous et partagez un moment inoubliable en famille et entre amis ! .

rue Alpilles Luberon Parvis de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

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English :

This year again, put on your favorite disguise and join the party !

L’événement Carnaval de Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes