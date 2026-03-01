Carnaval de Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues
Carnaval de Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues samedi 28 mars 2026.
Carnaval de Vernègues
Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h.
Sous réserve de conditions météo favorables. rue Alpilles Luberon Parvis de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Cette année encore, revêtez votre plus beau costume et joignez-vous à la fête !
Au programme
– Déambulation festive dans le village avec un char coloré
– Procès du Caramantran Justice sera rendue !
– Boisson offerte
Venez déguisés, amusez-vous et partagez un moment inoubliable en famille et entre amis ! .
rue Alpilles Luberon Parvis de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07
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English :
This year again, put on your favorite disguise and join the party !
L’événement Carnaval de Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes