Carnaval de Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers
Carnaval de Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers samedi 28 mars 2026.
Carnaval de Villaines-les-Rochers
Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le carnaval approche ! le 28 mars 2026
– rassemblement au Chillou à partir de 15 h et départ du défilé à partir de 15h30,
– déambulation dans la Commune avec le Monsieur Carnaval,
– structure gonflable, et concours du meilleur déguisement enfant et adulte.
Le carnaval approche ! le 28 mars 2026
– ouverture de la buvette dès 14 h 30 au Chillou
– rassemblement au Chillou à partir de 15 h et départ du défilé à partir de 15h30,
– déambulation dans la Commune avec le Monsieur Carnaval,
– structure gonflable, et concours du meilleur déguisement enfant et adulte.
APE Les Petites Brindilles .
Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Carnival is coming! March 28, 2026
? gathering at the Chillou from 3 p.m. and departure of the parade from 3:30 p.m,
? stroll through the Commune with Monsieur Carnaval,
? inflatable structure, and competition for the best children’s and adult costume.
L’événement Carnaval de Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme