Carnaval de Villaines-les-Rochers

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le carnaval approche ! le 28 mars 2026

– rassemblement au Chillou à partir de 15 h et départ du défilé à partir de 15h30,

– déambulation dans la Commune avec le Monsieur Carnaval,

– structure gonflable, et concours du meilleur déguisement enfant et adulte.

Le carnaval approche ! le 28 mars 2026

– ouverture de la buvette dès 14 h 30 au Chillou

– rassemblement au Chillou à partir de 15 h et départ du défilé à partir de 15h30,

– déambulation dans la Commune avec le Monsieur Carnaval,

– structure gonflable, et concours du meilleur déguisement enfant et adulte.

APE Les Petites Brindilles .

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Carnival is coming! March 28, 2026

? gathering at the Chillou from 3 p.m. and departure of the parade from 3:30 p.m,

? stroll through the Commune with Monsieur Carnaval,

? inflatable structure, and competition for the best children’s and adult costume.

L’événement Carnaval de Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme