Carnaval de Vincennes Départ place Pierre Semard Vincennes

Rendez-vous pour la deuxième édition du carnaval vincennois ! Petits et grands se retrouveront parés de leurs plus beaux costumes pour ce moment fort de l’hiver. Nous vous attendons avec vos meilleurs déguisements pour faire la fête !

Au programme, défilé, animations, musique et déguisements pour une grande fête colorée et joyeuse. Pour les plus petits, des masques de Carnaval à personnaliser sont disponibles ci-dessous !

Couleurs, musique et déguisements s’emparent de Vincennes le 14 février 2026 avec la deuxième édition du Carnaval de la ville.

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T14:30:00+02:00_2026-02-14T18:30:00+02:00

Départ place Pierre Semard Départ place Pierre Semard 94080 Vincennes

https://www.vincennes.fr/agenda/carnaval-de-vincennes



Afficher la carte du lieu Départ place Pierre Semard et trouvez le meilleur itinéraire

