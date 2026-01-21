Carnaval de Vincennes Départ place Pierre Semard Vincennes
Carnaval de Vincennes Départ place Pierre Semard Vincennes samedi 14 février 2026.
Rendez-vous pour la deuxième édition du carnaval vincennois ! Petits et grands se retrouveront parés de leurs plus beaux costumes pour ce moment fort de l’hiver. Nous vous attendons avec vos meilleurs déguisements pour faire la fête !
Au programme, défilé, animations, musique et déguisements pour une grande fête colorée et joyeuse. Pour les plus petits, des masques de Carnaval à personnaliser sont disponibles ci-dessous !
Couleurs, musique et déguisements s’emparent de Vincennes le 14 février 2026 avec la deuxième édition du Carnaval de la ville.
Le samedi 14 février 2026
de 14h30 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T15:30:00+01:00
fin : 2026-02-14T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T14:30:00+02:00_2026-02-14T18:30:00+02:00
Départ place Pierre Semard Départ place Pierre Semard 94080 Vincennes
https://www.vincennes.fr/agenda/carnaval-de-vincennes
Afficher la carte du lieu Départ place Pierre Semard et trouvez le meilleur itinéraire