Carnaval Défilé Cour de l’ESCVS Varzy

Carnaval Défilé

Cour de l’ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Carnaval et défilé dans la cour de l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Goûter partagé au château Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 06 71 18 74 48 espacesocioculturel@valdusauzay.fr .

Cour de l’ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

English : Carnaval Défilé

