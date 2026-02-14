Carnaval des 2 rives, Maison Ecocitoyenne, Bordeaux

Carnaval des 2 rives Dimanche 1 mars, 14h00 Maison Ecocitoyenne Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T14:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T14:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Pour sa 30e édition, le Carnaval des 2 Rives largue les amarres et vous invite à prendre le large pour aborder les fleuves et les mers.

Rendez-vous sur le parvis de la Maison Écocitoyenne (quai Richelieu) :

Traversée de la Garonne et performance artistique avec l’École du Cirque de Bordeaux : 14h – 14h30

Départ de la parade : 14h30 – Maison Écocitoyenne (quai Richelieu)

Final de la parade : 16h30 – Place Pey Berland, bal maritime et populaire

De la Garonne au Cap Horn, l’eau, douce ou salée, éternelle source de voyage, a inspiré odyssées légendaires et mythes des cultures populaires. Faussement amicales telles les sirènes, voire dangereuses telles le Kraken, les créatures du monde aquatique nourrissent nos imaginaires et nous rappellent que l’eau reste un trésor précieux et fragile.

Ces préoccupations guident la nouvelle édition du Carnaval des 2 Rives pour lequel, les enfants, les jeunes et les familles de l’association des Centres d’Animation de Bordeaux, des centres sociaux de Floirac, Cenon, Lormont, Ambarès-et-Lagrave, sont à pied d’œuvre dès ce début d’année. À travers des ateliers de création de cartes de navigation, de pavoisements de bateau, autour de l’histoire de la Garonne, de collecte de déchets marins, de création de chars, de costumes et de masques ou encore d’une créature hermaphrodite par l’artiste plasticienne Camille Benbournane… toutes préparent la parade bouillonnante du 1er mars.

Préparez-vous à embarquer !

Toutes les informations sont à retrouver sur Carnaval des Deux Rives

Maison Ecocitoyenne Quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carnavaldesdeuxrives.fr/ »}]

Moment fort de l’agenda bordelais : le Carnaval des 2 rives est de retour le dimanche 1er mars ! Animation Fête

Droledelisa