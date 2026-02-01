Carnaval des ados Ham. des Genêts Rosbruck

Carnaval des ados

Ham. des Genêts Centre Multiculturel – Rosbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 17:00:00

fin : 2026-02-20 23:59:00

Date(s) :

2026-02-20

Carnaval des ados, animé par A.F Animations.

De 17h00 à 20h00 11 à 14 ans. De 21h00 à 00h 15 à 17 ans. Réservation obligatoire (entrée/sortie sécurisés, événement surveillé et encadré par des adultes).Enfants

5 .

Ham. des Genêts Centre Multiculturel – Rosbruck 57800 Moselle Grand Est +33 6 34 43 78 30 lapetiteparenthese.ymb57@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Teen Carnival, hosted by A.F Animations.

From 5pm to 8pm: 11 to 14 year-olds. 9pm to 12am: 15 to 17 year-olds. Reservations required (secure entry/exit, event supervised by adults).

L’événement Carnaval des ados Rosbruck a été mis à jour le 2026-02-06 par FORBACH TOURISME