Carnaval des ados Ham. des Genêts Rosbruck
Carnaval des ados Ham. des Genêts Rosbruck vendredi 20 février 2026.
Carnaval des ados
Ham. des Genêts Centre Multiculturel – Rosbruck Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 17:00:00
fin : 2026-02-20 23:59:00
Date(s) :
2026-02-20
Carnaval des ados, animé par A.F Animations.
De 17h00 à 20h00 11 à 14 ans. De 21h00 à 00h 15 à 17 ans. Réservation obligatoire (entrée/sortie sécurisés, événement surveillé et encadré par des adultes).Enfants
5 .
Ham. des Genêts Centre Multiculturel – Rosbruck 57800 Moselle Grand Est +33 6 34 43 78 30 lapetiteparenthese.ymb57@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Teen Carnival, hosted by A.F Animations.
From 5pm to 8pm: 11 to 14 year-olds. 9pm to 12am: 15 to 17 year-olds. Reservations required (secure entry/exit, event supervised by adults).
L’événement Carnaval des ados Rosbruck a été mis à jour le 2026-02-06 par FORBACH TOURISME